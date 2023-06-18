На следующей неделе в Мурманской области потеплеет до +20

Антициклон, который завис над городом, в понедельник-вторник начнет смещаться на восток. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманск и область на грядущей неделе наконец-то заглянет потепление. Синоптики обещают прогрев воздуха до 20-градусной отметки.

Антициклон, который завис над городом, в понедельник-вторник начнет смещаться на восток. 19 июня будет еще прохладно, +10+12 градусов, но затем погода улучшится.

- Во вторник, 20 июня, в Мурманске будет градусов до +20. В среду по области может сместиться область низкого давления со Скандинавии, которая где-то отметится ливнями. Вероятность этого выше для запада и юга области, Мурманск должен остаться с солнцем и с температурой от +18 до +22 градусов, - сообщили в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

В четверг, 22 июня, воздух может прогреться до +25, а к концу недели не исключены ливни.

Напомним: ограничение на пребывание людей в лесах продлили в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru