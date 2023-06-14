Ограничение на пребывание людей в лесах продлили в Мурманской области

В Мурманской области продлили ограничение на пребывание людей в лесах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продлили ограничение на пребывание людей в лесах. Соответствующий приказ опубликовало минприроды Мурманской области. Ранее запрет действовал с 26 мая по 14 июня.

- Ограничение действует с 15 июня до 4 июля 2023 года, - говорится в документе.

В регионе действует IV и V классы пожарной опасности в лесах.

Напомним: археологический комплекс на реке Кумжа включили в перечень объектов культурного наследия.

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