В Мурманске высадили 78 саженцев сирени

Деревья высадили на проспекте Кольском у дома №101. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске 17 июня на проспекте Кольском у дома №101 высадили 78 саженцев сирени, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города.

Эко-мероприятие прошло в рамках акции «Сад Памяти», которая проходит каждый год по поручению Президента РФ. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших воинах.

Напомним: прокуратура проверит вырубку деревьев у Семеновского озера в Мурманске.

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