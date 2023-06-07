Прокуратура проверит вырубку деревьев у Семеновского озера в Мурманске

Весной жители Мурманска заметили, что у Семеновского озера вырубают деревья со стороны смотровой площадки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весной жители Мурманска заметили, что у Семеновского озера вырубают деревья со стороны смотровой площадки. Северяне справедливо заволновались, ведь этот зеленый уголок - одно из любимых мест для отдыха.

После выяснилось, что рядом с площадкой оборудуют парковку. Также в администрации города назвали еще одну причину.

- На сегодняшний день идут работы по планировке территории и санитарной обрезке зеленых насаждений в рамках проектных решений. Это нужно для придания растениям ухоженного и здорового вида. Также обрезка позволит избежать аварийного падения деревьев и необходима для организации пешеходных путей. Работы по озеленению выполняются с соблюдением мер безопасности и технологии обрезки растений без нарушения целостности зеленых насаждений, - уточнили в администрации Мурманска.

Но все же после возмущения северян проверку начала прокуратура Мурманской области.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства подрядчиком и заказчиком указанных работ, а также контролирующими органами, - уточнили в надзорном органе.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре области.

Напомним: на улицах Мурманска также проходит санитарная обрезка. Вместо 40 больных деревьев высадят новые.

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