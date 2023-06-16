На СВО погиб 34-летний военнослужащий из Ковдора Денис Емельянов

С февраля 2023 Денис был участником СВО, а 15 мая погиб в Артемовске. Фото: Администрации Ковдорского района

Во время проведения спецоперации погиб военнослужащий из Ковдора Денис Александрович Емельянов. Ему было 34 года.

- Северянин учился в ковдорской школе №3, после поступил в Енское профессиональное училище № 25, где учился на механика-тракториста. Работал на предприятии Ковдора, затем в Кировске, - сообщили в администрации Ковдора.

С февраля 2023 Денис был участником СВО, а 15 мая погиб в Артемовске. Представлен к награждению государственной наградой.

Напомним: в районе Артемовска на СВО погиб военнослужащий из Полярных Зорь.

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