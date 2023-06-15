В районе Артемовска на СВО погиб военнослужащий из Полярных Зорь

Во время проведения спецоперации в районе Артемовска погиб полярнозоринец Андрей Николаевич Мошнов. Фото: Администрация города Полярные Зори

Во время проведения спецоперации в районе Артемовска погиб полярнозоринец Андрей Николаевич Мошнов. Северянина не стало 10 мая.

- Андрей погиб как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Светлая память. Глубочайшие соболезнования родным и близким, - сообщил глава муниципалитета Максим Пухов.

Напомним: губернатор Андрей Чибис сообщил о трех погибших на СВО северянах.

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