Губернатор Андрей Чибис сообщил о трех погибших на СВО северянах

Бойцы до последнего были верны присяге. Фото: vk.com/chibis.andrey

На спецоперации погибли трое военнослужащих из Мурманской области. Имена героев назвал губернатор Андрей Чибис.

- Погиб матрос Артур Игоревич Рарыкин, матрос Владимир Андреевич Иванов и младший сержант Андрей Юрьевич Баранов. Наши бойцы, кто встал на защиту народа России, народа Донбасса. Кто до последнего был верен присяге. Светлая память, - сообщил глава региона на личной странице в соцсетях.

Напомним: в Ловозере простились с погибшим участником СВО Леонидом Бубновым.

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