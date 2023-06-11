Губернатор Андрей Чибис сообщил о трех погибших на СВО северянах

Бойцы до последнего были верны присяге. Фото: vk.com/chibis.andrey
На спецоперации погибли трое военнослужащих из Мурманской области. Имена героев назвал губернатор Андрей Чибис.
- Погиб матрос Артур Игоревич Рарыкин, матрос Владимир Андреевич Иванов и младший сержант Андрей Юрьевич Баранов. Наши бойцы, кто встал на защиту народа России, народа Донбасса. Кто до последнего был верен присяге. Светлая память, - сообщил глава региона на личной странице в соцсетях.
Напомним: в Ловозере простились с погибшим участником СВО Леонидом Бубновым.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru