В Ловозере простились с погибшим участником СВО Леонидом Бубновым

Северянин погиб при исполнении воинского долга на спецоперации. Фото: vk.com/lovozeroadm
4 июня в Ловозере простились с Леонидом Васильевичем Бубновым, который погиб при исполнении воинского долга на спецоперации.
- Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям матроса. Светлая память... - написали в группе администрации Ловозерского района.
За проявленное мужество и защиту Родины военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.
Напомним: в Мурманске открылся филиал Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
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