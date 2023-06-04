В Ловозере простились с погибшим участником СВО Леонидом Бубновым

Северянин погиб при исполнении воинского долга на спецоперации. Фото: vk.com/lovozeroadm

4 июня в Ловозере простились с Леонидом Васильевичем Бубновым, который погиб при исполнении воинского долга на спецоперации.

- Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям матроса. Светлая память... - написали в группе администрации Ловозерского района.

За проявленное мужество и защиту Родины военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.

Напомним: в Мурманске открылся филиал Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru