1 июня в Мурманске откроется филиал Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Специалисты окажут помощь ветеранам боевых действий и семьям, чьи мужья не вернулись с зоны проведения спецоперации. Фото: оперштаб МО

С 1 июня в Мурманске начнет работать филиал Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Специалисты окажут помощь ветеранам боевых действий и семьям, чьи мужья не вернулись с зоны проведения спецоперации.

- Северян помогут с получением дополнительного образования, переобучением и трудоустройством, социальной адаптацией, получением необходимых лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, прохождением санаторно-курортного лечения, оформлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий, - сообщили в оперштабе региона.

Фонд уже открылся в тестовом режиме по адресу: Мурманск, пр. Ленина, 23/1 (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15).

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