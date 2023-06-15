Четыре депутата горсовета Мурманска проведут личные прием граждан

В Мурманске депутаты горсовета проведут личный прием северян на следующей неделе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске депутаты горсовета проведут личный прием северян на следующей неделе. О графике встреч рассказал глава города Игорь Морарь.

19 июня, 13:00-15:00 - Ирина Акиндиновна Ускова (5 округ). Школа №5, кабинет директора, ул. Александрова, 32/2.

19 июня, 16:00-18:00 - Юрий Вениаминович Гугин (6 округ). Школа №49, ул. Скальная, д.12

20 июня, с 15:00 - Андрей Иванович Сысоев (14 округ). Совет депутатов города Мурманска, пр-т Ленина, 75. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8152) 45-64-64

23 июня, 15:00-16:00 - Дмитрий Александрович Коваленко (12 округ). Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, пр. Ленина, 88. Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00.

Напомним: в Мурманской области волонтеры благоустроят 10 популярных родников.

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