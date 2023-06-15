В Мурманской области волонтеры благоустроят 10 популярных родников

В Мурманской области благоустроят 10 популярных родников в рамках добровольческого проекта «От родника до океана». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области благоустроят 10 популярных родников в рамках добровольческого проекта «От родника до океана». Его второй год подряд проводит Единый волонтерский центр.

- Прошлым летом 250 корпоративных волонтеров и неравнодушные северяне очистили от мусора десять источников, а также оборудовали тропинки к ним, крыши, лавочки и новые беседки, - сообщили в правительстве региона.

Этим летом добровольцы одной из компаний Заполярья наводят порядок на роднике Каменный и благоустраивают источник в Умбе. Другие волонтеры будут убираться на источнике в районе Кандалакши.

Напомним: во время Большого арктического субботника в Териберке собрали 500 мешков мусора.

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