Во время Большого арктического субботника в Териберке собрали 500 мешков мусора

Волонтеры провели уборку на территории природного парка. Фото: t.me/oopt_murmansk

27 мая в Териберке состоялся Большой арктический субботник, который проходит в селе не в первый раз. В этом году участие в нем приняли более 200 волонтеров, в том числе представители различных организаций.

- Это были жители из разных уголков Мурманской области: Североморска, Кольского района, Оленегорска, Мончегорска и других городов. Они собрали

500 строительных мешков мусора и крупногабаритный мусор. Спасибо всем неравнодушным, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Отходы собрали, в том числе, на территории природного парка «Териберка».

Напомним: в Териберке началась пора лова мойвы.

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