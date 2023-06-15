Жителя Мурманска обвиняют в уничтожении памятника героям-подводникам в Лиинахамари

На мемориал накинули трос, и за него стащили его с постамента. Фото: vk.com/liinahamari_official

Прокуратура Печенгского округа направила в суд материалы уголовного дела в отношении 73-летнего жителя Мурманска, которого обвиняют в уничтожении памятника героям-подводникам в Лиинахамари.

Напомним: мемориал пострадал в год 75-летия Великой Победы и до сих пор не восстановлен.

— Обвиняемый при помощи строительной техники, произвел разрушение мемориального комплекса «Памятник героям-подводникам Северного флота, посвященный прорывам подводников в гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

На мемориал накинули трос, и за него стащили его с постамента.

Сначала в отношении северянина возбудили уголовное дело по статье о вандализме, после переквалифицировали на п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение расположенных на территории Российской Федерации других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, а также посвященных лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним: общественники требуют восстановить памятник героям-подводникам в прежнем виде и на прежнем месте.

При этом компания, на территории которой находится мемориал, судится с властями за снятие его с кадастра.

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