«Пока все организовано довольно криво». Мурманский гид рассказал о недостатках оплаты посещения ООПТ

Как считают гиды, система пока что работает с недостатками. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала лета в Мурманской области ввели плату за посещение особо охраняемых природных территорий, в том числе Териберки. Как считают гиды, система пока что работает с недостатками.

- Пока все организовано достаточно криво, что очень осложняет жизнь и туристам, которые хотят к нам приехать, и тем более туроператорам, - рассказал murmansk.aif.ru член Ассоциации гидов Мурманской области Владимир Онацкий. - Расплатиться можно только банковской картой, через приложение банка или «Почту России». То есть, если турист приезжает без банковской карты и с кнопочным телефоном, то ему придется идти на почту, что звучит странно.

Гид отметил, что обычно на входе в заказник стоит человек, который принимает оплату как наличными, так и безналично. В Заполярье планируют сделать так же, но когда - неизвестно.

При этом само введение платы за посещение природных парков и заказников в регионе он оценивает положительно.

- Наверное, это правильно, если деньги пойдут на пользу этим территориям и развитию туризма в регионе. В Териберке, например, очень нужны деревянные помосты, по которым люди могли бы ходить и не вытаптывать тундру, - отметил Владимир Онацкий.

Напомним: Заполярье обновило рекорд по числу туристов.

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