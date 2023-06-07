Больше гостей – крепче экономика. Заполярье обновило рекорд по числу туристов

Одна из привлекательных сторон Заполярья для туристов - короткий перелет из Санкт-Петербурга и Москвы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Туризм, в том числе и внутренний, – это не только про развлечение, знакомство с Родиной, но еще и важная отрасль экономики.

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С каждым годом в Мурманской области растет туристический поток. Об этом говорит статистика: если в 2016 году было 330 тысяч гостей, то в 2021-м - уже 486 тысяч, а в 2022-м – 540 тысяч.

- Это абсолютный рекорд за все время для нас и рекорд среди всех регионов Арктической зоны РФ. Всего за 4 года Кольское Заполярье посетили более 1,8 миллиона человек, доходы отрасли составили 9,3 миллиарда рублей. С 2019-го по 2022 год вместе с правительством страны поддержали в Мурманской области 115 туристических проектов на 350 миллионов рублей, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Хедлайнеров фестиваля в Териберке объявят в ближайшее время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туризм на Кольском полуострове отличается тем, что интересен для приезжающих круглый год: с осени и до мая можно устраивать охоту за северным сиянием, летом гостей ждет семужья рыбалка, также в разные месяцы можно увидеть китов. Еще одна фишка Заполярья – самый длинный в России горнолыжный сезон. Так, в 2022-2023 годах он продлился свыше 200 дней. Старт дали в ноябре, раньше всех в стране, а закрыли только в мае.

К 2030 году в Мурманской области хотят достигнуть показателя в миллион туристов. Общее количество туристов в Арктической зоне РФ должно составить 4 миллиона человек в год.

- Популярность региона обусловлена географией полетов, также мы прорабатываем вопрос с «РЖД» о создании аудиоэкскурсий и видеотуров для пассажиров, которые бы познакомили их с местами, которые они проезжают и могли бы потом посетить, - рассказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

2023 год объявили в регионе Годом активного туризма. Сейчас профильный комитет вместе с минспорта, гидами и другими составляет список объектов, которые могли бы заинтересовать любителей приключенческого отдыха.

На гастрономическом фестивале в Никеле будет не только весело, но и очень вкусно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Зеленые» деньги

С этого лета туристов, которые хотят насладиться красотой природы Кольского Заполярья, ждут изменения: с 1 июня посещение заказников и природных парков становится платным.

Для иностранцев посещение будет дороже, чем для россиян.

Так, за разовое посещение «Кораблекк» россияне должны будут заплатить 180 рублей, иностранцы - 360 рублей, за «Полуострова Рыбачий и Средний» - 300 и 600 рублей соответственно, за «Териберку» - 360 и 720 рублей.

Стоимость входа в заказники будет следующей: «Варзугский», «Колвицкий» и «Кутса» - 180 и 360 рублей; «Кайта», «Лапландский лес», «Симбозерский» и «Понойский» (рыбохозяйственный) - 120 и 240 рублей; «Понойский» (зоологический) - 80 и 160 рублей; «Сейдъявврь» - 300 и 600 рублей.

Отмечается, что под одним посещением ООПТ подразумевается пребывание с 00.00 до 23.59 календарного дня с возможностью неограниченного количества входов на территорию ООПТ в указанный период времени.

На два дня в Мончегорске появится деревня викингов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кто платит и как?

При этом установлен обширный перечень тех, кто сможет посещать заказники и природные парки бесплатно. Это жители Мурманской области (в том числе и с временной регистрацией), школьники и дошкольники, многодетные родители несовершеннолетних, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры, студенты очной формы обучения вузов и сузов, малоимущие семьи, участники СВО и члены семей погибших участников, волонтеры и добровольцы на время проведения акций, ученые, которые работают на территории ООПТ, инвалиды войны, ветераны, лица, удостоенные звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы.

Кроме того, плата не будет взиматься с собственников, пользователей земельных, лесных, водных участков, расположенных в границах ООПТ, с лиц, осуществляющих разрешенную деятельность на территории ООПТ на основании договоров и (или) соглашений, а также с лиц, приезжающих в населенные пункты, расположенные в границах ООПТ, к близким родственникам.

- При существующем уровне спроса на посещение ООПТ поступления от взимания платы составят порядка 5 миллионов рублей в год, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

С полным списком льготных категорий можно ознакомиться на сайте минприроды Мурманской области. Там же можно скачать форму на возврат денег, получить разрешение для организованных групп, пройти регистрацию на посещение и найти QR-код для оплаты посещения ООПТ через приложение банка.

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