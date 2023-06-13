В Коле планируют сделать новый жилой район

В Коле планируют создать новый жилой район на улице Поморской. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коле планируют создать новый жилой район на улице Поморской. Этот вопрос прорабатывает минстрой региона вместе с администрацией Кольского района.

- Это земельный участок за новой набережной, у которого прекрасные видовые характеристики. Идет разработка концепции и ведется поиск потенциальных застройщиков, - сообщила на оперативном совещании министр строительства Мурманской области Ирина Вабщевич.

Напомним: в Мурманской области за четыре года построили и отремонтировали 170 социальных объектов.

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