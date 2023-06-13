В Мурманской области за четыре года построили и отремонтировали 170 социальных объектов

В 2023 году на строительство и ремонт зданий предусмотрено более 13 миллиардов рублей. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области построили и отремонтировали более 170 социально значимых объектов за последние четыре года.

- В том числе появилась первая за 30 лет школа в Североморске, построены восемь детсадов, четыре амбулатории и восемь ФАПов, - сообщили в правительстве региона.

В работе находятся 93 объекта здравоохранения, спорта, образования, культуры, ЖКХ, а также многоквартирные дома. По ряду домов разрабатывается проектная документация и заключаются контракты.

В 2023 году на строительство и ремонт зданий предусмотрено более 13 миллиардов рублей.

Напомним: в Кандалакше семье участника спецоперации помогли построить дом вместо сгоревшего.

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