В Кандалакше семье участника спецоперации помогли построить дом вместо сгоревшего

Уже в июне семья сможет заехать в новый дом. Фото: оперштаб Мурманской области

В марте 2023 года на «Прямую линию» с участием губернатора Мурманской области обратилась жительница Кандалакши – жена участника спецоперации. Она рассказала, что у семьи полностью сгорел двухэтажный дом, северянка с ребенком остались без крыши над головой.

И вот спустя почти два месяца стало известно, что проблему удалось решить.

- Губернатор поручил помочь семье защитника. К работе подключились министерство строительства Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов и администрация Кандалакшского района. Семья, как представители приоритетной категории программы «Свой дом в Арктике», получила сертификат на 1,5 миллиона рублей на приобретение домокомплекта, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Уже в июне семья участника спецоперации сможет заехать в новый дом.

Напомним: с 1 июня в Мурманске начал работать филиал Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Специалисты окажут помощь ветеранам боевых действий и семьям, чьи мужья не вернулись с зоны проведения спецоперации.

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