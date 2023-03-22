В Мурманской области помогут семье участника СВО, у которого сгорел дом

На «Прямую линию» с участием губернатора Мурманской области обратилась северянка – жена участника спецоперации. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На «Прямую линию» с участием губернатора Мурманской области обратилась северянка – жена участника спецоперации.

- Муж - участник СВО из 80-й Арктической мотострелковой бригады, защищает Русский мир, имеет госнаграды. В ночь с 18 на 19 марта семья в одночасье лишилась всего: сгорел двухэтажный дом со всем нажитым. Сама женщина с малолетним ребенком живет у родных. Можете ли вы помочь вернуть мечту, с такой любовью строили дом, - прозвучало в прямом эфире.

- Я знаю этот случай, разговаривал с обратившейся по телефону. Все поручения даны. Точно сделаем все, чтобы помощь, - пообещал Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области налажены регулярные поставки всего необходимого для участников спецоперации и гуманитарной помощи для жителей регионов, где идут атаки и боевые действия. Губернатор Андрей Чибис сообщил об отправке очередного груза.

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