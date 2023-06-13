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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:36

В Ковдоре после пожара в квартире госпитализировали мужчину

Сгорели кровать и постельные принадлежности
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 12 июня в Ковдоре случился пожар на улице Баштыркова, 5/2, где вспыхнула одна из квартир пятиэтажки. На месте работали спасатели.

- В квартире сгорели кровать и постельные принадлежности. Эвакуировали мужчину, которого бригада скорой помощи осмотрела и госпитализировала, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия были задействованы пять человек личного состава, автоцистерна и автолестница. Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Напомним: в Мурманской области могут ввести выплату в 100 тысяч рублей для погорельцев.

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