В Ковдоре после пожара в квартире госпитализировали мужчину

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 12 июня в Ковдоре случился пожар на улице Баштыркова, 5/2, где вспыхнула одна из квартир пятиэтажки. На месте работали спасатели.

- В квартире сгорели кровать и постельные принадлежности. Эвакуировали мужчину, которого бригада скорой помощи осмотрела и госпитализировала, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия были задействованы пять человек личного состава, автоцистерна и автолестница. Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Напомним: в Мурманской области могут ввести выплату в 100 тысяч рублей для погорельцев.

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