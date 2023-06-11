В Мурманске мужчина упал из окна гостиницы с высоты седьмого этажа

Следователи проводят проверку. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

В Мурманске у гостиницы «Моряк» 11 июня обнаружили тело человека. Мужчина упал из окна с высоты седьмого этажа, травмы оказались смертельные. Следователи проводят проверку.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Мурманской области.

Напомним: в ДТП под Кандалакшей погибла женщина-водитель, двое ее детей в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru