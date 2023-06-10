В ДТП под Кандалакшей погибла женщина-водитель, двое ее детей в больнице

Женщина-водитель погибла на месте. Фото: СКР по МО

В 15.05 10 июня на 1121 километре федеральной трассы «Кола» под Кандалакшей произошла смертельная авария.

- Женщина-водитель, 1990 года рождения, двигаясь со стороны Мурманска, допустила съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Водитель погибла на месте до приезда скорой помощи, двое детей 4 и 6 лет, которые ехали в машине, доставлены в больницу.

В машине находились двое детей.

По факту смертельной аварии проверку проводят прокуратура и следком.

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