Рыба или удочка? Почему у бизнеса не всегда получается делать социальные проекты

В ТАСС прошла пресс-конференция о социальной пользе бизнеса. Фото: ТАСС

В марте благотворительный фонд «Добрый мир» открыл в Мурманске первую социальную столовую «Благодельня», где для попавших в трудную жизненную ситуацию северян всегда готов горячий обед. Те, у кого есть возможность, могут пожертвовать посильную сумму, тех же, кто находится в совсем непростом положении, накормят бесплатно. Посетителями становятся и оставшиеся без дома или стабильного заработка, и пенсионеры, и инвалиды, и одинокие мамы. Главное правило – быть опрятно одетым и уважать других посетителей.

«Благодельня» - это не только про еду: ее посетители социализируются через разные мероприятия, получают общение, помощь и просто душевное человеческое отношение, без осуждения и стереотипов. Об открытии социальной столовой в «Добром мире» мечтали давно, но сделать это удалось только при поддержке мецената – предпринимателя, председателя попечительского совета фонда Александра Терлецкого. О том, что и как может и должен делать бизнес для общества, представитель Кольского Заполярья в составе других участников обсудил на пресс-конференции «Сколько стоит социальная ответственность? Эффективность для бизнеса, региона и государства» в ТАСС.

«Благодельня» открылась на проспекте Ленина, 94 в Мурманске весной 2023 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы небольшое предприятие, но на своем примере показали, как в центре города открыть столовую, без философии, что нужно давать нуждающемуся – рыбу или удочку. Вчера, например, бесплатную еду получили 218 человек, и для меня это важно. Я не знаю ни одного человека, который ходит в столовую, но я знаю, что это люди, которым нужна помощь: мы даем возможность поесть свежеприготовленные блюда в уютных условиях, и у человека появляется шанс подумать, что делать дальше, как изменить свою жизнь. Уверен, исправив свое положение, эти северяне вернутся, например, в роли волонтеров. Для меня понятно и очевидно, что бизнес должен помогать региону, где работает, - рассказал Александр Терлецкий.

Другие участники пресс-конференции отметили, что они разделяют это мнение - отделять бизнес от малой родины нельзя. Но пока, как ни печально это признавать, порядка в сфере корпоративной социальной ответственности нет.

Александр Терлецкий представил опыт Мурманска в развитии социальных проектов компаний. Фото: ТАСС

- Она не упорядочена и не структурирована, порой инициативы бизнеса даже не нужны конкретно взятому региону, или что-то делается для галочки, не ради реальной помощи, а чтобы об этом написали. Нужно, чтобы государство и компании действовали в рамках единой системы, были правила и понятный уровень ответственности, - рассказала руководитель экспертного совета Гильдии журналистов в области здравоохранения «Медколлегия» Кристина Муравьева.

При этом, как отметил исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь общественной лаборатории «Будущее здоровья» Сергей Иванов, государству нельзя навязывать компаниям идею социальной ответственности - это должно быть следствием свободного выбора. Представитель Заполярья эту мысль поддержал.

- Уверен на 100 процентов, что социально ответственный бизнес - это, в первую очередь, инициатива владельца, собственника и учредителя, а потом уже вовлекаются сотрудники. Власть должна обращать внимание на такие компании, я не говорю, что это обязательно должна быть финансовая поддержка. Но бизнес мотивирует внимание. Открывая столовую, мы не знали, что этот проект вызовет такой резонанс даже за рамками региона. Сейчас поступает много предложений прийти и рассказать о нашем опыте. Для эффективного продолжения подобных проектов в регионах бизнесу нужны даже не деньги, а возможность предоставления работы и хотя бы минимальное внимание со стороны руководителей своего региона и СМИ. Это должно стать ролевой моделью для всего бизнеса, крупного и малого. И такая модель должна поощряться в обществе и со стороны бизнеса, и со стороны государства, - добавил Александр Терлецкий.

Сейчас «Благодельня» работает с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00. В год она может принять до 55 тысяч человек. Находится социальная столовая по адресу: проспект Ленина, 94.

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