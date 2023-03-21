Для кого-то просто суп, а для кого-то - спасение. В Мурманске открылась первая социальная столовая «Благодельня»

Социальная столовая открылась в помещении бывшей пельменной. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Когда-то в здании на Ленина, 94 в Мурманске была пельменная, о которой до сих пор с теплом вспоминают северяне. С 20 марта 2023 года здесь находится уже новое заведение – социальная столовая «Благодельня», первая в своем роде в столице Заполярья.

Пять лет благотворительный фонд «Добрый мир» помогает попавшим в трудную жизненную ситуацию северянам акцией «Добрый обед»: по выходным в специально выделенных точках города волонтеры бесплатно раздают горячее питание. Не один месяц президент фонда Алексей Пенкин мечтал, что появится место под крышей, где можно будет также кормить нуждающихся. И мечта сбылась.

Сейчас «Благодельня» - это свежеотремонтированные светлые помещения с 30-ю посадочными местами. Столовая задумывалась как социальная, т.е. чтобы здесь можно было поесть за демократичную стоимость. Но первое время она будет работать как благотворительная все будни с 11.00 до 15.00. На линии раздачи можно будет выбрать один из двух супов, салат, один из трех гарниров. Отмечается, что еда будет простой, но сытной, в том числе и блюда из мяса и рыбы.

В первое время столовая будет работать по будням с 11.00 до 15.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это пилотный проект: полгода мы будем формировать работу, возможно, будем выпускать талоны, если будет очень много посетителей. Планируется, что каждые полчаса мы сможем обслуживать по 30 человек. В этих стенах мы сможем кормить опрятно одетых северян. Если же по какой-то причине человек не может к нам зайти, то у нас есть решение. По завершении работы в столовой мы будем собирать оставшуюся еду и отвозить ее на территорию Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря, где в 16.30 ее будут раздавать всем нуждающимся, - рассказал Алексей Пенкин.

При этом в «Благодельне» можно будет оставить добровольное пожертвование за еду, 200 рублей и больше. Все собранные деньги пойдут на то, чтобы накормить тех, кто попал в беду. Двери социальной столовой открыты для малоимущих, оставшихся без крова, одиноких мам, инвалидов, пенсионеров и т.д. Как отмечают создатели проекта, в стенах «Благодельни» можно будет не только поесть, но и пообщаться, а для многих, например, одиноких стариков, это очень важно.

Открытие столовой состоялось при поддержке разных людей и с Божьей помощью. Перед стартом в символичный день - памяти светописной иконы Божьей Матери – прошел молебен. Икона написана по фотографии с раздачи еды монахами Русского Пантелеимонова монастыря на горе Афон, на которой заметили женщину, хотя посещать Афон могут только мужчины. Теперь копия иконы висит в столовой. Также перед приемом первых посетителей помещение освятил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В «Благодельне» есть светописная икона Божьей Матери. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это событие наполняет сердце радостью, в заботе о нуждающихся проявляется существо жизни церкви и души русского человека. Русскому человеку плохо, когда кто-то голоден, наг, не присмотрен. Раньше была традиция, когда купцы, фабриканты, промышленники завещали половину своего состояния монастырям, больницам, на кормление убогих, нищих. Открытие таких столовых показывает, что Россия возвращается к своим подлинным духовным истокам, - отметил владыка.

Помогать в работе «Благодельни» будут волонтеры, которые уже не раз сотрудничали с фондом «Добрый мир».

- В столовой для волонтеров много работы: они могут помогать на кухне, с уборкой, информационно. Самое страшное, когда человек голоден, потому что он не может думать ни о чем другом. Возможно, эта рука помощи спасет кому-то жизнь. Чем больше мы говорим о работе столовой и фонда, тем больше людей будет откликаться, - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

По ее словам, прорабатываются идеи, как помочь «Доброму миру» в его работе, ведь фонд теперь имеет два «фронта» дел - это «Благодельня» и «Добрые обеды». Каждый может перечислить на счет организации посильную сумму, весной с торговыми сетями должна возобновиться акция, когда посетители смогут оставлять в специальных корзинах продукты, также рассматриваются варианты с подвешенными обедами, когда человек оплачивает прием пищи в заведении для нуждающегося.

Одно из главных условий для посещения - быть опрятно одетым. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сейчас у фонда есть средства на полгода работы «Благодельни» - это пожертвования предпринимателя Александра Терлецкого.

- У меня есть любимая фраза: «Когда добро бездействует, зло побеждает». Над созданием столовой работала целая команда людей, и каждый из них внес значимый вклад. Одно из самых важных в жизни – это быть значимым и помогать другим, не осуждать, - уверен северянин.

КОНКРЕТНО

Узнать больше о работе фонда «Добрый мир» можно в его группе в «ВКонтакте».

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