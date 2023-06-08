На День России в центре Мурманска ограничат движение и стоянку транспорта

В Мурманске в День России, 12 июня, ограничат движение и стоянку транспорта.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске в День России, 12 июня, ограничат движение и стоянку транспорта.
Так, остановка и стоянка будут запрещены на улицах Ленинградской и Воровского.
- Движение ограничат на улице Ленинградской, по площади перед зданием «Меридиан», на улице Воровского, - сообщили в администрации города.
С полным списком ограничений и временем их действий можно ознакомиться на сайте мэрии.
Напомним: дорожные знаки в Мурманской области «рисуют» с ошибками.
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