На День России в центре Мурманска ограничат движение и стоянку транспорта

В Мурманске в День России, 12 июня, ограничат движение и стоянку транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске в День России, 12 июня, ограничат движение и стоянку транспорта.

Так, остановка и стоянка будут запрещены на улицах Ленинградской и Воровского.

- Движение ограничат на улице Ленинградской, по площади перед зданием «Меридиан», на улице Воровского, - сообщили в администрации города.

С полным списком ограничений и временем их действий можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним: дорожные знаки в Мурманской области «рисуют» с ошибками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru