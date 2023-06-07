Указатель, ты пьян? Дорожные знаки в Мурманской области «рисуют» с ошибками

В Мурманской области на дорожных указателях заметили грамматические ошибки. Фото: vk.com/murmansk.region
В Мурманской области на дорожных указателях заметили грамматические ошибки. Так, на одном из знаков Киркенес написали через «и», а на другом, уже с финской стороны дороги, Мурманск стал «Мурмаснком».
- «Пусть русский язык учат, пригодится», «Ну, реально, неучи!» - посыпались гневные комментарии на виновников.
Как выяснила «КП»-Мурманск», один из участков трассы находится в ведении Мурманскавтодора. Редакция обратилась в организацию за комментарием.
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