Указатель, ты пьян? Дорожные знаки в Мурманской области «рисуют» с ошибками

В Мурманской области на дорожных указателях заметили грамматические ошибки. Фото: vk.com/murmansk.region

В Мурманской области на дорожных указателях заметили грамматические ошибки. Так, на одном из знаков Киркенес написали через «и», а на другом, уже с финской стороны дороги, Мурманск стал «Мурмаснком».

- «Пусть русский язык учат, пригодится», «Ну, реально, неучи!» - посыпались гневные комментарии на виновников.

Как выяснила «КП»-Мурманск», один из участков трассы находится в ведении Мурманскавтодора. Редакция обратилась в организацию за комментарием.

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