В Мурманской области продлили прием заявок для соискателей на должность бизнес-омбудсмена

Сбор документов продлили до 20 августа для проведения отбора кандидатов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжают искать нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Сбор документов продлили до 20 августа для проведения отбора кандидатов.

- Подать документы можно по адресу: Мурманск, проспект Ленина, д. 75, 1 этаж (2-3 подъезд), с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Порядок проведения отбора, требования к кандидатам и формы документов можно посмотреть на сайте министерства. Ранее эту должность занимал Максим Белов.

Напомним: замкомандующему Северным флотом присвоили звание вице-адмирала.

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