Замкомандующему Северным флотом присвоили звание вице-адмирала

Военнослужащий несколько лет руководит Парадом Победы в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении заместителю командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению Дмитрию Украинцу звания вице-адмирала.

Военнослужащий несколько лет руководит Парадом Победы в Мурманске.

Также адмиралами стали бывший командующий Кольской флотилии Владимир Касатонов и Виктор Соколов, который ранее был заместителем командующего Северным флотом.

Напомним: новым начальником Управления ФСБ России по Мурманской области стал Андрей Потоцкий.

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