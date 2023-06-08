Замкомандующему Северным флотом присвоили звание вице-адмирала

Военнослужащий несколько лет руководит Парадом Победы в Мурманске.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении заместителю командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению Дмитрию Украинцу звания вице-адмирала.
Военнослужащий несколько лет руководит Парадом Победы в Мурманске.
Также адмиралами стали бывший командующий Кольской флотилии Владимир Касатонов и Виктор Соколов, который ранее был заместителем командующего Северным флотом.
Напомним: новым начальником Управления ФСБ России по Мурманской области стал Андрей Потоцкий.
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