Новым начальником Управления ФСБ России по Мурманской области стал Андрей Потоцкий

Руководителем УФСБ России по Мурманской области стал генерал-майор Андрей Потоцкий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Руководителем УФСБ России по Мурманской области стал генерал-майор Андрей Потоцкий. Ранее он возглавлял УФСБ в Сахалинской области.

О назначении сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, поблагодарив уже экс-сотрудника в региональном ведомстве за профессиональную работу.

- Андрей Потоцкий был начальником Управления с 2019 года. В порядке продвижения по службе его назначили руководителем УФСБ России по Мурманской области, - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним: руководителем УМВД России по Мурманску стал полковник полиции Александр Талалаев.

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