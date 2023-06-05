Новым начальником Управления ФСБ России по Мурманской области стал Андрей Потоцкий

Руководителем УФСБ России по Мурманской области стал генерал-майор Андрей Потоцкий.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Руководителем УФСБ России по Мурманской области стал генерал-майор Андрей Потоцкий. Ранее он возглавлял УФСБ в Сахалинской области.
О назначении сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, поблагодарив уже экс-сотрудника в региональном ведомстве за профессиональную работу.
- Андрей Потоцкий был начальником Управления с 2019 года. В порядке продвижения по службе его назначили руководителем УФСБ России по Мурманской области, - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Напомним: руководителем УМВД России по Мурманску стал полковник полиции Александр Талалаев.
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