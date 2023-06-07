Синоптики рассказали, когда ждать потепление в Мурманской области

Как обещают синоптики, погода станет лучше на выходных. Фото: Иван МАКЕЕВ

В плане погоды в Мурманской области сейчас стоит весна, а не лето. В регионе - похолодание, дожди и даже снег. Прогноз на ближайшие дни не радует - ситуация мало изменится. Но все же тепло к нам придет.

Как обещают синоптики, погода станет лучше на выходных. По данным областного гидрометцентра, в ночь на 10 июня будут заморозки до -2, а вот потом воздух прогреется до +15.

Напомним: несмотря на холод, включать отопление в жилых домах в Мурманской области не будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru