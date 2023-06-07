Синоптики рассказали, когда ждать потепление в Мурманской области

Как обещают синоптики, погода станет лучше на выходных.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В плане погоды в Мурманской области сейчас стоит весна, а не лето. В регионе - похолодание, дожди и даже снег. Прогноз на ближайшие дни не радует - ситуация мало изменится. Но все же тепло к нам придет.
Как обещают синоптики, погода станет лучше на выходных. По данным областного гидрометцентра, в ночь на 10 июня будут заморозки до -2, а вот потом воздух прогреется до +15.
Напомним: несмотря на холод, включать отопление в жилых домах в Мурманской области не будут.
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