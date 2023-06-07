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НовостиОбщество7 июня 2023 13:55

Синоптики рассказали, когда ждать потепление в Мурманской области

В Мурманской области потеплеет к выходным
Ника СВЕТЛОВА
Как обещают синоптики, погода станет лучше на выходных.

Как обещают синоптики, погода станет лучше на выходных.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В плане погоды в Мурманской области сейчас стоит весна, а не лето. В регионе - похолодание, дожди и даже снег. Прогноз на ближайшие дни не радует - ситуация мало изменится. Но все же тепло к нам придет.

Как обещают синоптики, погода станет лучше на выходных. По данным областного гидрометцентра, в ночь на 10 июня будут заморозки до -2, а вот потом воздух прогреется до +15.

Напомним: несмотря на холод, включать отопление в жилых домах в Мурманской области не будут.

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