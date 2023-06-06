В Мурманске не планируют возвращать отопление в жилые дома

Летняя подготовка системы необходима, чтобы осенью и летом не возникали коммунальные аварии и перебои с отоплением. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на то, что мурманчане сидят в июне с обнимку с обогревателем, увы, отопление в жилые дома сейчас не вернут. О причинах тому рассказали в администрации Мурманска.

- Включение отопления в жилых домах в настоящее время невозможно: уже начались профилактические и ремонтные работы, в том числе по замене теплосетей, также необходимо провести промывку и опрессовку систем отопления, а котельные уже готовятся к новому отопительному сезону, - сообщили в мэрии.

Летняя подготовка системы необходима, чтобы осенью и летом не возникали коммунальные аварии и перебои с отоплением.

В администрации также отметили, что от отопления не отключались дежурные детсады, школы, в которых работают детские лагеря, и образовательные учреждения, где проводятся экзамены.

Напомним: в соцобъекты в Кировске из-за холодной погоды вернут отопление.

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