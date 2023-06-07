Северянам рассказали, почему отключать отопление до конца мая - плохая идея

Северяне мерзнут в своих квартирах, мечтая, чтобы включили отопление. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Июнь в Мурманской области пока не радует погодой: в регионе не только дождливо, но и даже идет снег, а в некоторых населенных пунктах зафиксировали заморозки.

Северяне мерзнут в своих квартирах, мечтая, чтобы включили отопление. Но официальный ответ властей - сделать это нельзя из-за летней ремонтной кампании на теплосетях.

Синоптики отмечают, что погода в Заполярье сейчас стоит совсем не летняя: по температурам метеорологическое лето еще не наступило, продолжается весна.

- Включать и отключать отопление нужно спустя пять суток подряд отклонения температуры от +8 в ту или иную сторону. По выключению этот норматив мы выполнили дважды: 17 мая перед коротким двухдневным похолоданием и 24 мая. Но отопление отключили уже после первого периода, позволив следующие шесть дней майского тепла провести не в бане. Затем температура начала болтаться в районе +8, нырнув под эту отметку лишь в июне. И шесть дней она уже держится ниже данной планки. Понятно, что после отключения отопления 17 мая его уже никто не включит. Но на будущее принимающим решение об отключении нужно усвоить урок, пройденный и в 2018 году: отключение отопления во второй декаде мая в Заполярье - очень плохая идея. И хоть шесть дней жары мы провели в комфорте, а не в бане с отоплением, последующие две недели без отопления - это Антарктида, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: северянам рассказали, стоит ли верить народным приметам о погоде.

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