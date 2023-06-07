9 июня ограничат движение на дороге Мурмаши - ж/д станция Пяйве

Водителей предупреждают о перекрытии дороги Мурмаши - ж/д станция Пяйве 9 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о перекрытии дороги Мурмаши - ж/д станция Пяйве 9 июня.

- С 12.00 до 15.00 в рамках строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» на автодороге в районе 10-12 километров будут производить взрывные работы. Радиус опасной зоны - 500 метров, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Движение перекроют, но не более чем на час. Автовладельцев просят использовать альтернативные маршруты движения.

Напомним: в центре Мурманска дорожные знаки станут миниатюрными.

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