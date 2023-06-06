В центре Мурманска дорожные знаки станут миниатюрными

В центре Мурманска, на площади Пять Углов, меняют дорожные знаки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска, на площади Пять Углов, меняют дорожные знаки. Обычные заменят на более миниатюрные.

- В Москве и других крупных городах уже давно такая практика. Здорово, что прогресс и до Мурманска дошел. Новые знаки будут лаконичнее смотреться в пестрящем информацией городе, - отметили в Telegram-канале Мурманск (18+), опубликовав видео с процессом замены указателей.

Напомним: движение по дороге Кандалакша – Полярные Зори перекроют 12 июня.

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