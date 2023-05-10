Движение по дороге Кандалакша – Полярные Зори перекроют 12 июня

Перекрытие будет действовать с 12.00 до 13.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области 12 июня ограничат движение по участку дороги Кандалакша – Полярные Зори (с нулевого по 9-й километр).

- Временно прекращается движение транспорта из-за проведения традиционного легкоатлетического пробега «Нива-2 – Кандалакша», - сообщили в минтрансе региона.

Перекрытие будет действовать с 12.00 до 13.00.

Напомним: 11 и 12 мая в Мурманской области перекроют движение на автоподъезде к Североморску.

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