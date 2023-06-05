В Мурманске по нацпроекту отремонтируют 18 участков дорог

В Мурманске продолжается ремонт дорог. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске продолжается ремонт дорог. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 18 участков во всех округах города.

Обновляются как крупные транспортные артерии, так и второстепенные, но не менее важные для северян.

- Один из таких участков – проезд, соединяющий улицы Александра Невского и Кирпичную. Поблизости значимые социальные объекты: детская поликлиника, музыкальная школа, колледж. Подрядчик уже уложил асфальт, обустроил тротуары, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в 2023 году в Мурманской области отремонтируют 118 дворов. Также установят 74 детских игровых комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru