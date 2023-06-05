В 2023 году в Мурманской области отремонтируют 118 дворов

Всего в 2023 году планируется капитально отремонтировать 118 дворовых территорий.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области начинается активная фаза по благоустройству дворов. Всего в 2023 году планируется капитально отремонтировать 118 дворовых территорий.
- Ремонт будет проходить за счет консолидированного бюджета. На семи объектах строители уже приступили к работам, - сообщили в минграде региона.
Также появятся 74 новых детских игровых и спортивных комплекса в 21 населенном пункте. Среди них - детские, спортивные площадки, скейт-комплексы и площадки с инклюзивным оборудованием. Идет работа по подготовке оснований.
Напомним: в Мурманске на 13 участках дорог ведутся ремонтные работы.
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