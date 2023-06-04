В Тик-Губе сгорел двухэтажный деревянный дом

Сгорели мебель и вещи домашнего обихода. Фото: vk.com/murman01

Утром 4 июня в поселке Тик-Губа под Апатитами загорелся двухэтажный деревянный дом, который тушили почти шесть часов. На месте происшествия работали спасатели.

- Здание повреждено огнем по всей площади 96 квадратных метров. Сгорели мебель и вещи домашнего обихода, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар тушили 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним: в Мурманске ночью на улице Гвардейской горел офис. Пожар уничтожил компьютерную технику и офисную мебель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru