В Мурманске ночью на улице Гвардейской горел офис

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

31 мая в Мурманске загорелся офис, расположенный в жилой пятиэтажке на улице Гвардейской, 3. Пожар тушили десять спасателей.

- Сгорела компьютерная техника и офисная мебель на общей площади два квадратных метра, помещение закопчено по всей площади, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили 1 июня в 00.09. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение.

Причина случившегося устанавливается.

Напомним: в Мурманске у мусорных контейнеров загорелись автопокрышки.

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