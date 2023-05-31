В Мурманске у мусорных контейнеров загорелись автопокрышки

Пожар начался на несанкционированной свалке покрышек. Фото: vk.com/murman01

Вечером 30 мая в Мурманске случился пожар. В 22.32 поступил сигнал о горящих автопокрышках у дома №18 на Североморском шоссе в Росляково.

- В 23.03 пожар, в результате которого сгорели покрышки на площади 10 квадратных метров и 4 мусорных контейнера, полностью ликвидировали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Напомним: в ночь с 29 на 30 мая в Апатитах на улице Пушкина произошел смертельный пожар. Около часа ночи в доме №6 загорелась одна из квартир на первом этаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru