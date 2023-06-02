В Мурманске 3 июня пройдет четвертьфинал Официальной Мурманской лиги КВН

Победителей вместе с остальными членами жюри будет определять продюсер Первой лиги Международного союза КВН Артур Туманян. Фото: vk.com/murmanliga

3 июня в Мурманске пройдет четвертьфинал Официальной Мурманской лиги КВН. Гостей ждут в областном Дворце Культуры им. С.М. Кирова.

- В этапе примут участие команды «Шпроты», «Сборная Заозерска», «Я так больше не МАГУ», «Разные люди», «Сборная медицинских работников», «Эффект Доплера», «Купите КилоВатт», «Канат», - сообщили в комитете молодежной политики региона.

Игру проведет чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Неудержимый Джо» – Герман Иванов. Мероприятие пройдёт в новом формате – «Баттлы навылет».

Победителей вместе с остальными членами жюри будет определять продюсер Первой лиги Международного союза КВН Артур Туманян.

Напомним: Мурманская Лига КВН получила статус официальной.

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