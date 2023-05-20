Александр Масляков: Северный юмор в КВН стал трендом, в том числе благодаря Мурманску

Александр Масляков-младший отметил высокий уровень КВН в Мурманской области. Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 мая губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Творческое телевизионное объединение „АМИК“» Александр Масляков-младший подписали соглашение о присвоении Мурманской Лиге КВН статуса официальной.

- Теперь мы сможем принимать в Заполярье мероприятия КВН самого высокого уровня. А, значит, ярких событий станет еще больше, а наши кавээнщики продолжат наращивать профессиональный опыт, - отметил Андрей Чибис.

Александр Масляков-младший в свою очередь отметил уровень развития КВН в Кольском Заполярье:

- У вас много интересных команд, есть достижения в большом КВН. Очень динамично в этом отношении развивается регион. Северный юмор становится трендом в том числе благодаря Мурманску.

20 мая в четвертьфинале Высшей Лиги выступала «Сборная поселка А». Увы, она заняла четвертое место и за победу не поборется, но выступит на Кубке мэра Москвы.

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