Движение на дороге Мурмаши - ж/д станция Пяйве ограничат 2 июня

С 12.00 до 15.00 в рамках строительства Мурманского транспортного узла будут проводиться взрывные работы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На автодороге Мурмаши - железнодорожная станция Пяйве будет ограничено движение 2 июня.
С 12.00 до 15.00 в рамках строительства Мурманского транспортного узла будут проводиться взрывные работы на участке трассы с 10 по 12-й километр.
- Автомобильное движение будет перекрыто, но не более одного часа! Просьба использовать альтернативные маршруты движения. Радиус опасной зоны 500 метров, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Напомним: движение по дороге Кандалакша – Полярные Зори перекроют 12 июня.
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