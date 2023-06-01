Движение на дороге Мурмаши - ж/д станция Пяйве ограничат 2 июня

С 12.00 до 15.00 в рамках строительства Мурманского транспортного узла будут проводиться взрывные работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На автодороге Мурмаши - железнодорожная станция Пяйве будет ограничено движение 2 июня.

С 12.00 до 15.00 в рамках строительства Мурманского транспортного узла будут проводиться взрывные работы на участке трассы с 10 по 12-й километр.

- Автомобильное движение будет перекрыто, но не более одного часа! Просьба использовать альтернативные маршруты движения. Радиус опасной зоны 500 метров, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: движение по дороге Кандалакша – Полярные Зори перекроют 12 июня.

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