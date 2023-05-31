В Мурманской области с экзаменов удалили двух школьников за использование шпаргалок

Обществознание, география и информатика в этом году стали самыми популярными предметами по выбору в девятых классах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 мая девятиклассники в Мурманской области сдавали ОГЭ по географии, информатике, обществознанию и химии. Экзамены прошли без технологических сбоев, однако двух школьниц все же удалили за использование запрещенных справочных материалов.

- Обществознание, география и информатика в этом году стали самыми популярными предметами по выбору в девятых классах. Популярность обществознания традиционно объясняется широким спектром возможностей, которые этот предмет открывает для выстраивания дальнейшей образовательной траектории. Рост интереса к информатике объясняется популярностью IT-специальностей, – пояснила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Напомним: на Поморской набережной в Коле 24 июня пройдет фестиваль выпускников «Арктический берег».

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