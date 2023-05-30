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НовостиОбщество30 мая 2023 13:39

Из-за похолодания в детсадах Мончегорска подключили отопление

Ранее тепло вернулось в соцучреждения Кировска
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Из-за похолодания в детские сады Мончегорска решили вернуть отопление.

Из-за похолодания в детские сады Мончегорска решили вернуть отопление.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Мурманской области оставляет желать лучшего. В последнюю неделю воздух не прогревается больше +10 градусов, а 1 июня и вовсе ожидается снег. Из-за похолодания в детские сады Мончегорска решили вернуть отопление.

- Принято решение о возобновлении с 30 мая подачи отопления в дошкольные образовательные учреждения Мончегорска для создания комфортных условий для детей. Созданы все необходимые меры, чтобы обеспечить надежное и безопасное функционирование систем отопления во всех дошкольных учреждениях города, - сообщили в администрации Мончегорска.

Напомним: ранее из-за непогоды батареи вновь стали теплыми в детсадах Кировска.

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