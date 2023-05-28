Из-за похолодания в Мурманской области начали подключать отопление

В Кировске начали подключать к отоплению детские сады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара Мурманскую область уже покинула, а вскоре завершился и отопительный сезон, из-за чего в домах вновь стало прохладно. Так, из-за похолодания в некоторых соцучреждениях региона пришлось возобновлять подачу тепла.

- В Кировске начали подключать к отоплению детские сады. Подключение проводят специалисты ЦМТО по заявкам руководителей дошкольных учреждений с учетом температуры воздуха в группах, - сообщили в администрации Кировска.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала, каким будет лето-2023.

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