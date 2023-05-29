В первый день лета в Мурманской области ожидается мокрый снег

Днем температура воздуха составит не более +10 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лето в Мурманской области определенно начнется не с жары. По прогнозам синоптиков, 1 июня ожидается мокрый снег.

- 31 мая и 1 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Норвежского моря на Кольский полуостров. Местами пройдет дождь, ночью 1 июня с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит не более +10 градусов.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала, каким будет лето-2023.

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