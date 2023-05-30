В Североморске ребенок вышел на карниз на четвертом этаже

Ребенок выбрался на карниз, пока мама делала уборку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 29 мая в полицию Североморска позвонили взволнованные горожане. Они сообщили, что на карнизе дома №7 на улице Колышкина стоит маленький ребенок в одной футболочке и трусиках. Высота – четвертый этаж, что смертельно опасно для такого крохи. Малыш стоял на карнизе, махал руками, явно не понимая опасности, и даже прикрывал окно.

Полицейские немедля поехали по указанному адресу.

- Оказалось, что многодетная мама во время уборки открыла для проветривания окно. Увидев, что младший из ее троих детей вылез на карниз, она незамедлительно сняла ребенка. Семья благополучная, ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадала, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас семью проверяют сотрудники полиции и органов опеки, в отношении родителей могут составить административный протокол по ст. 5.35 КОАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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