На дороге в районе Апатитов на трассе перевернулся УАЗ

Водитель отечественного авто не справился с управлением. Фото: УГИБДД по МО

В районе Апатитов 29 мая перевернулся УАЗ. Авария случилась перед мостом через пролив Экостровский.

- По предварительной информации, около 16.20 в районе 16-го километра автоподъезда к городу Апатиты водитель отечественного авто не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В ДТП никто не пострадал, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: в Мурманске упавшее из-за сильного ветра дерево повредило две машины.

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