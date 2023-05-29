В Мурманске упавшее из-за сильного ветра дерево повредило две машины

Судя по фото, автомобили отделались небольшими вмятинами и царапинами. Фото: vk.com/murmansk_dtp
28 мая в Мурманске бушевал сильный ветер, что, увы, не прошло без последствий.
- На проспекте Ленина сломалось и упало дерево, повредив две машины, - сообщили в группе Мурманск ДТП ЧП (18+).
Судя по фото, автомобили отделались небольшими вмятинами и царапинами.
Напомним: в Мурманске припарковавшегося на «зебре» водителя Chevrolet ищет полиция.
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