В Мурманске упавшее из-за сильного ветра дерево повредило две машины

Судя по фото, автомобили отделались небольшими вмятинами и царапинами. Фото: vk.com/murmansk_dtp

28 мая в Мурманске бушевал сильный ветер, что, увы, не прошло без последствий.

- На проспекте Ленина сломалось и упало дерево, повредив две машины, - сообщили в группе Мурманск ДТП ЧП (18+).

Судя по фото, автомобили отделались небольшими вмятинами и царапинами.

Напомним: в Мурманске припарковавшегося на «зебре» водителя Chevrolet ищет полиция.

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